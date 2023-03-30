Халифман: «Отказ Карлсена от матча с Непомнящим не девальвирует звание чемпиона мира»

Знаменитый гроссмейстер, чемпион мира ФИДЕ-1999 Александр Халифман в интервью «СЭ» прокомментировал отказ норвежца Магнуса Карлсена защищать чемпионский титул.

— Отказ Карлсена от матча с Непомнящим девальвирует звание чемпиона мира?

— Ни в коем случае! Это все равно чемпионский матч. Кроме того, Магнус сам принял такое решение. Никто норвежца не подталкивал, не выдвигал для него неприемлемые условия. Мог играть? Мог! Ну а раз отказался, какие вопросы?

— Ваша первая реакция, когда услышали о нежелании Карлсена защищать титул?

— Было удивление и недоумение. Но не шок. Магнус — человек специфический. Часто поступает вопреки логике. К этому в шахматном мире все уже привыкли. Я Карлсена не осуждаю. В то же время считаю, что нельзя отдавать титул без борьбы.

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