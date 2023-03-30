Халифман: «Карлсен вернется в чемпионский цикл»

Знаменитый гроссмейстер, чемпион мира ФИДЕ-1999 Александр Халифман в интервью «СЭ» высказал мнение о будущем норвежца Магнуса Карлсена.

— Как полагаете, вернется Магнус в чемпионский цикл?

— Думаю, да. Причем в тот момент, когда от него этого будут ждать меньше всего. Такой у парня характер.

— Сергей Карякин уверен, что мечта Карлсена пробить 2900 очков в рейтинге — утопия. Согласны?

— Скорее да, чем нет. Задача адски сложная. Нужна суперстабильность, которую норвежец даже в лучшие годы не показывал. Но... Это же Магнус. А он особенный. О-о-очень! Если посвятит всю подготовку одной-единственной цели — чем черт не шутит!

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