Хисматуллин попросил не оскорблять польского шахматиста Дуду за отказ от рукопожатия с ним

Российский шахматист Денис Хисматуллин выступил с обращением в связи со скандалом по итогам партии против поляка Яна-Кшиштофа Дуды.

«Хотел бы обратиться к СМИ с просьбой не разгонять и не политизировать эту ситуацию, не оскорблять польского гроссмейстера и уж точно не оскорблять польскую нацию в целом», — приводит слова Хисматуллина РИА «Новости» со ссылкой на Telegram-канал Сергея Карякина, который опубликовал заявление своего тренера.

Дуда отказался пожимать руку Хисматуллину на чемпионате мира по быстрым шахматам, который проходил в Самарканде (Узбекистан). Партия, проходившая 26 декабря, завершилась ничьей.

Ранее в пресс-службе ФИДЕ сообщили, что не будут наказывать польского шахматиста.