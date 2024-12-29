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Илон Маск отреагировал на дисквалификацию Магнуса Карлсена из-за дресс-кода

Игнат Заздравин
Корреспондент
Илон Маск.
Фото Global Look Press
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Американский миллиардер Илон Маск прокомментировал дисквалификацию норвежского гроссмейстера Магнуса Карлсена с чемпионата мира по рапиду в Нью-Йорке.

«Магнус — это база», — написал Маск на своей странице в соцсети X и добавил смеющийся эмодзи.

28 декабря 34-летнего шахматиста отстранили от турнира из-за несоблюдения дресс-кода. Карлсен пришел на соревнования в джинсах и отказался переодеваться после штрафа. Главный судья турнира Алекс Головчак исключил действующего чемпиона мира по рапиду. Карлсен также снялся с чемпионата мира по блицу.

Международная шахматная федерация (ФИДЕ) также оштрафовала за нарушение дресс-кода российского гроссмейстера Яна Непомнящего. Россиянин пришел в спортивной обуви, но сменил ее и был допущен до игры.

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Шахматы
Илон Маск
Магнус Карлсен
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