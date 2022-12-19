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Городецкий — о дебюте Беленькой в шахбоксе: «Ее план сработал идеально»

Илья Городецкий оценил дебют гроссмейстера Дины Беленькой в шахбоксе
Виталий Косик
Корреспондент
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Экс-руководитель онлайн-комиссии FIDE Илья Городецкий прокомментировал дебют гроссмейстера Дины Беленькой в шахбоксе. Россиянка одолела в своем первом бою американку Андреа Ботез.

«Было очевидно, что у более физически крепкой и молодой Андреа Ботез будет перевес в боксе, а Дина намного сильнее в шахматах. У нашей девочки была задача как можно быстрее обострить позицию, и ее план сработал идеально: она пошла в казавшуюся авантюрной атаку, но Ботез совершенно не разобралась, играла очень плохо и довольно быстро оказалась под неотразимой угрозой мата. Обе изначально понимали, что им надо делать: одной — тянуть время в шахматах и стремиться к техническому нокауту в боксе, другой — убегать в боксе и стараться поскорее дать мат в шахматах. План Беленькой сработал лучше, хотя и Ботез была близка к успеху», — приводит слова Городецкого Sport24.

В шахбоксе соперники проводят четное количество раундов за доской, на один меньше — в боксерских перчатках, раунды идут по очереди и определенное количество минут, общее время фиксировано. Победить можно как за счет шахмат (мат, признание соперником поражения или падение у него флага), так и бокса (нокаут, технический нокаут, очки). Ничья не предусмотрена: после истечения общего времени в случае равенства на доске и ринге победа присуждается тому, кто играл черными фигурами.

Источник: https://sport24.ru/news/other/2022-12-19-yeye-plan-srabotal-idealno-gorodetskiy-o-pobede-rossiyanki-belenkoy-v-poyedinke-po-shakhboksu
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Беленькая — о дебюте в шахбоксе: «Было все равно, против кого меня поставят, знала, что это самый большой вызов»