Городецкий — о здоровье Гуниной: «Она страдает от хронического аутоимунного заболевания»

Экс-руководитель онлайн-комиссии Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Илья Городецкий высказался о победе Валентины Гуниной на чемпионате мира по блицу в Самарканде.

«У Гуниной другая история: про ее искрометный талант знают все, она играет в совершенно безумные шахматы, от ножа, вообще не знает слова «оборона». Она играла в турнирах претенденток, входила в число 5-10 лучших шахматисток мира на протяжении многих лет, но у нее не очень хорошая шахматная память, она очень часто забывает дебютные варианты, что-то путает и уже в начальной стадии партии частенько оказывается в такой ситуации, что вынуждена, как барон Мюнгхаузен, вытаскивать себя за волосы из болота.

Ее успех не менее неожиданный, чем победа Боднарук. К сожалению, ко всем шахматных сложностям у Гуниной в последнее время добавились очень серьезные проблемы со здоровьем — она страдает от хронического аутоимунного заболевания красная волчанка, ей стало очень тяжело играть в классику", — приводит слова Городецкого Sport24.

Всего за 17 туров 34-летняя Гунина набрала 14 очков. Она во второй раз в карьере выиграла чемпионата мира по блицу. Ранее россиянка побеждала в 2012 году.