Индиец Садхвани выиграл соревнования по рапиду на турнире «Шахматные звезды», Карякин — второй

Индийский гроссмейстер Раунак Садхвани выиграл соревнования по рапиду на международном турнире «Шахматные звезды», который проходит в Москве, сообщает ТАСС.

Шахматист набрал 6,5 очка после 9 туров. Второе место занял россиянин Сергей Карякин (6 очков), третьим стал еще один российский шахматист Владислав Артемьев (6).

С 28 по 30 января пройдет турнир по блицу. Победитель всего турнира определится по итогам соревнований по блицу и рапиду.

В турнире «Шахматные звезды» принимают участие 10 спортсменов из России, Испании, Азербайджана, Казахстана и Индии. Призовой фонд соревнований составляет 15 миллионов рублей.