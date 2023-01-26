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26 января, 23:02

Индиец Садхвани выиграл соревнования по рапиду на турнире «Шахматные звезды», Карякин — второй

Мария Гусева
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Индийский гроссмейстер Раунак Садхвани выиграл соревнования по рапиду на международном турнире «Шахматные звезды», который проходит в Москве, сообщает ТАСС.

Шахматист набрал 6,5 очка после 9 туров. Второе место занял россиянин Сергей Карякин (6 очков), третьим стал еще один российский шахматист Владислав Артемьев (6).

С 28 по 30 января пройдет турнир по блицу. Победитель всего турнира определится по итогам соревнований по блицу и рапиду.

В турнире «Шахматные звезды» принимают участие 10 спортсменов из России, Испании, Азербайджана, Казахстана и Индии. Призовой фонд соревнований составляет 15 миллионов рублей.

Источник: ТАСС
Сергей Карякин (шахматы)
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