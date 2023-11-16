Исполнительная дирекция ФШР провела встречи с представителями федеральных округов

На минувшей неделе состоялись рабочие встречи Исполнительной дирекции ФШР с руководителями федераций шахмат субъектов, входящих в Северо-Западный, Сибирский, Уральский, Южный, Центральный и Приволжский федеральные округа, сообщает пресс-служба ФШР.

Время для проведения встреч выбрано не случайно: во всех округах, кроме Северо-Западного, сейчас проходят главные отборочные соревнования к апрельскому первенству России среди мальчиков и девочек, юношей и девушек — первенства федеральных округов по шахматной композиции, блицу, быстрым и классическим шахматам. Этот факт позволил принять участие в том числе тренерам и родителям юных спортсменов. Всего более 100 человек участвовали в диалоге.

Каждая встреча, продолжавшаяся около полутора часов, получилась очень информативной для всех собравшихся.

Исполнительный директор ФШР Александр Ткачев информировал о том, что 2024 год в России объявлен Годом спорта, и ключевым спортивным событием станет мультиспортивное мероприятие «Всемирные Игры Дружбы», которое включит в себя 30 видов спорта, в том числе шахматы.

Президент ФШР Андрей Филатов пригласил шахматистов со всего мира принять участие во Всемирных Играх Дружбы пригласил, направив письма во все 198 национальных федераций шахмат, входящие в ФИДЕ.

Также Александр Ткачев подробно рассказал о ключевых спортивно-массовых мероприятиях проекта календарного плана ФШР на 2024 год, отметив мероприятия, которые запланированы к проведению впервые: январский детский шахматный фестиваль «Кубок Снегурочки» в Костроме, мемориал В.Н. Старцева в Уфе в феврале, первенство России среди школьников в июне в Тульской области, серию этапов Кубка России среди мужчин по шахматной композиции.

Кроме того, обсуждались вопросы по развитию корпоративных шахмат, новому формату проведения первенств России по быстрым шахматам и блицу, программе развития детских шахмат и многие другие.