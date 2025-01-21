Александр Ткачев: «Федерация шахмат России по праву гордится итогами всего 2024 года»

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Исполнительный директор Федерации шахмат России (ФШР) Александр Ткачев подвел итоги 2024 года.
«Федерация по праву гордится итогами всего 2024 года. Судите сами, на чемпионатах, первенствах и кубках мира и Азии завоеваны 122 медали, при этом наши юные шахматисты завоевали 102 медали, в том числе 41 золотую. В ноябре на турнире в Индии Tata Steel Chess India Open женщины заняли весь пьедестал почета в блице, а Екатерина Лагно вновь показала высший класс, став чемпионкой. В быстрые шахматы не было равных Александре Горячкиной, которая на два очка опередила ближайшую преследовательницу. Это не просто победа, а настоящий разгром. В Индии, где шахматы — национальная гордость, российские спортсменки показали, что за черно-белой доской мы по-прежнему остаемся на шаг впереди», — приводит слова Ткачева ТАСС.
Исполнительный директор ФШР отметил, что все успехи россиян говорят о возрождении шахматной мощи России.
«Все это — несмотря на действующие ограничения и запреты. Уверен, если бы российские шахматисты принимали участие в командных видах, количество медалей было бы еще больше. В 2023 году на чемпионатах и первенствах мира завоеваны 23 золотые медали, в этом — 41 золотая медаль только у юных», — заявил Ткачев.
По словам Ткачева, секрет успеха российских гроссмейстеров кроится в подготовке спортсменов с самого детства, когда закладываются основные базисы. Также Ткачев отметил значимость семьи в развитии шахматистов.
«Семья — это первое и, пожалуй, самое важное в начале шахматного пути начинающего шахматиста. Кстати, во всех регионах проводятся командные семейные турниры «Папа, мама, я — шахматная семья». Очень интересные и захватывающие состязания, скажу вам не понаслышке.
Развитие шахмат в России — это не только заслуга игроков и тренеров, но и результат системной поддержки. Важно понимать, что в современном мире для мирового успеха недостаточно таланта и трудолюбия. Большую роль играет поддержка, без которой ни один шахматист не смог бы достичь высот. Финансирование поездок, участие в турнирах, оплата работы тренеров, медицинское сопровождение — все это позволяет реализовать свой потенциал. Именно любовь к шахматам, заложенная в семье, и системность в работе — основные ключи успеха», — сказал ТАСС исполнительный директор ФШР.