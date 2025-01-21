Александр Ткачев: «Федерация шахмат России по праву гордится итогами всего 2024 года»

Исполнительный директор Федерации шахмат России (ФШР) Александр Ткачев подвел итоги 2024 года.

«Федерация по праву гордится итогами всего 2024 года. Судите сами, на чемпионатах, первенствах и кубках мира и Азии завоеваны 122 медали, при этом наши юные шахматисты завоевали 102 медали, в том числе 41 золотую. В ноябре на турнире в Индии Tata Steel Chess India Open женщины заняли весь пьедестал почета в блице, а Екатерина Лагно вновь показала высший класс, став чемпионкой. В быстрые шахматы не было равных Александре Горячкиной, которая на два очка опередила ближайшую преследовательницу. Это не просто победа, а настоящий разгром. В Индии, где шахматы — национальная гордость, российские спортсменки показали, что за черно-белой доской мы по-прежнему остаемся на шаг впереди», — приводит слова Ткачева ТАСС.

Исполнительный директор ФШР отметил, что все успехи россиян говорят о возрождении шахматной мощи России.

«Все это — несмотря на действующие ограничения и запреты. Уверен, если бы российские шахматисты принимали участие в командных видах, количество медалей было бы еще больше. В 2023 году на чемпионатах и первенствах мира завоеваны 23 золотые медали, в этом — 41 золотая медаль только у юных», — заявил Ткачев.

По словам Ткачева, секрет успеха российских гроссмейстеров кроится в подготовке спортсменов с самого детства, когда закладываются основные базисы. Также Ткачев отметил значимость семьи в развитии шахматистов.

«Семья — это первое и, пожалуй, самое важное в начале шахматного пути начинающего шахматиста. Кстати, во всех регионах проводятся командные семейные турниры «Папа, мама, я — шахматная семья». Очень интересные и захватывающие состязания, скажу вам не понаслышке.

Развитие шахмат в России — это не только заслуга игроков и тренеров, но и результат системной поддержки. Важно понимать, что в современном мире для мирового успеха недостаточно таланта и трудолюбия. Большую роль играет поддержка, без которой ни один шахматист не смог бы достичь высот. Финансирование поездок, участие в турнирах, оплата работы тренеров, медицинское сопровождение — все это позволяет реализовать свой потенциал. Именно любовь к шахматам, заложенная в семье, и системность в работе — основные ключи успеха», — сказал ТАСС исполнительный директор ФШР.