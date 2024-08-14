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Сегодня, 14:45

Исполнительный директор ФШР назвал призовой фонд Суперфинала-2024

Тимур Ганеев
Заместитель шефа отдела спорта
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Исполнительный директор Федерации шахмат России Александр Ткачев в интервью «СЭ» отметил, что розыгрыш восьми мест на Кубок мира-2025 поднял статус Суперфинала чемпионата России.

— В этот раз на Суперфинал удалось собрать практически всех звезд российских шахмат. Главная причина — розыгрыш прямых путевок на Кубок мира?

— Не буду кривить душой: для многих наших ведущих спортсменов этот факт стал определяющим при принятии положительного решения о поездке в Барнаул. Этим ходом нам удалось поднять статус Суперфиналов, и тут бы я хотел поблагодарить Азиатскую шахматную федерацию в лице президента федерации Его Высочества шейха Султана бин Халифы Аль Нахайяна за принятое решение — считать Россию отдельной отборочной зоной ФИДЕ. Еще слов благодарности, конечно, заслуживает наш международный отдел, который провел продуктивные переговоры.

— Александр Грищук в интервью Яну Непомнящему сказал следующее: «В этом году всех заманили этими местами на Кубок мира — так бы никто и не играл».

— Мне не нравится слово «заманили». Создали условия. В прошлом году, выражаясь терминологией Александра, «заманить» участников удалось великолепным местом проведения: Екатерининский дворец в Царском Селе, по моему мнению — красивейшее место в мире. Прекрасно понимаю, что мегазвезду Грищука трудно удивить — ему надо создавать выгодные условия, в том числе и финансовые. Да, в 2024 — это путевки на Кубок мира. В 2025-м... Увидите, подготовка к Суперфиналу-2025 уже идет, мы также готовим кое-что интересное. Молодым же интересно поиграть в хорошем турнире с топовыми шахматистами. Впрочем, так было, так есть и так будет всегда.

— Еще один интересный сюжет Суперфинала — противостояние Максима Матлакова со своими учениками Макаряном и Гребневым.

— Буквально несколько дней назад мы как раз обсуждали эту тему. Максим говорил, что с психологической точки зрения будут непростые встречи. Но это рабочий момент, и профессионалы должны учиться играть такие партии. На кону серьезные призы, есть за что бороться.

— Призовой фонд составляет 11 миллионов рублей?

— Да, фонд не меняется несколько лет. Он не такой плохой, если посмотреть на другие виды спорта. Плюс, как мы говорили выше, разыгрывается пять путевок в Кубок мира у мужчин и три у женщин. Это серьезное финансовое подспорье. В Кубке мира очень солидные гонорары даже за прохождение первого круга, — сказал Ткачев «СЭ».

Полностью интервью Александра Ткачева читайте на сайте «СЭ».

Шахматы
Александр Ткачев
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