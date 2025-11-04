Исполнительный директор ФШР Ткачев отметил, что не удивился итогам Суперфиналов

Исполнительный директор ФШР Александр Ткачев в интервью «СЭ» подвел итоги чемпионатов России по классическим шахматам, рапиду и блицу.

— Можно сказать, что результаты Суперфиналов в Москве получились сенсационными?

— Перед стартом Суперфиналов среди фаворитов у мужчин назывались Андрей Есипенко, Даниил Дубов и Владислав Артемьев. У женщин — Полина Шувалова и Валентина Гунина. Для многих любителей шахмат итоговые результаты оказались чуть ли не сенсационными, но лично для меня вполне закономерными. Если говорить о мужском турнире, то успех Арсения Нестерова не случаен. Он давно шел к этой победе. Можно вспомнить дележ первого места на ЧМ до 21 года в 2023 году (второе — по дополнительным показателям), когда в последнем туре он «по заказу» черными фигурами очень уверенно обыграл рейтинг-фаворита Ханса Ниманна. Или его выступление на Суперфинале прошлого года, где одна неудачная партия с Есипенко не позволила бороться за итоговую победу.

Аня Шухман проводит феноменальный год. В марте стала чемпионкой мира до 20 лет, с великолепным личным результатом и уверенно выиграла олимпиаду до 16 лет в составе сборной России, здорово выступает во взрослых турнирах, в том числе на Кубке мира-2025. Завоевав титул чемпионки России, она побила рекорд Александры Горячкиной и стала самой молодой чемпионкой России в истории проведения соревнований. Уверен, ее ждет хорошее шахматное будущее. Суперфинал в Москве можно считать отправной точкой этого пути.

Нестеров, Шухман плодотворно сотрудничают с ведущими тренерами России в рамках известных контрактов, заключенных с ФШР. Эта программа отлично работает и дает конкретные результаты. В этом контексте уместно вспомнить Алексея Гребнева, который смог отобраться на Кубок мира, обыграв одного из самых перспективных игроков мира — Марка-Андреа Маурици.

Возвращаясь к Суперфиналам, отмечу, что турниры получились зрелищными. С одной стороны, бесшабашная игра и ход турнира в женской части, с другой — солидная, мужская борьба в открытом турнире. Тут ничего не поменялось. Женские шахматы — романтика, мужские — прагматичный подход к игре. Безусловно, добавило интриги, что судьба золотых медалей в обоих турнирах решилась в последнем туре, в последние минуты соревнований. Суперфиналы удались, а для мужчин турнир стал хорошей тренировкой перед стартующим Кубком мира.

— Сразу после Суперфиналов прошли ЧР по быстрым шахматам и блицу. Там чьи-то результаты вас удивили?

— Громкая победа юной Дианы Преображенской на ЧР по рапиду, который, за исключением пары спортсменок, собрал всех сильнейших. Имея 31-й стартовый номер, набрала 9,5 очка, не потерпев ни одного поражения.