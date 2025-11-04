Ткачев: «Надеюсь, 14 декабря Генассамблея ФИДЕ примет положительное решение о полноценном возвращении России»

Исполнительный директор ФШР Александр Ткачев в интервью «СЭ» заявил, что рассчитывает, что женская сборная России поедет на ЧМ в Испанию в оптимальном составе.

— В этом году у юниоров еще планируются международные старты?

— Да, 20-30 ноября нас ждет первенство Азии среди юниоров (от 9 до 19 лет) в Бангкоке и первенство мира по рапиду и блицу среди школьников, которое пройдет с 15 по 21 декабря в Анталье. Кстати, еще о престижных международных стартах наших спортсменов. Седьмой командный чемпионат стран ШОС пройдет с 4 по 8 ноября в Харбине. Два года назад, в декабре 2023 года, триумфатором шестого чемпионата стала наша команда с Даниилом Дубовым, Максимом Матлаковым и Анастасией Боднарук.

— Какой состав поедет в Китай?

— Мы верим в наших восходящих звездочек. В этом году на турнир стран ШОС поедут Савва Ветохин, Артем Усков, Роман Шогджиев и Анна Шухман. Почти золотой состав олимпиады (U-16) в Барранкилье, за исключением Ивана Землянского, который сейчас играет на Кубке мира.

Продолжая тему возвращения российских команд к полноценной соревновательной жизни, не могу не вспомнить достойное выступление школьной команды «Интеллект Академии» Новокузнецка на командном чемпионате мира в Вашингтоне, триумф юных россиян в Колумбии, где наша сборная была составлена исключительно из гроссмейстеров (рекорд турнира) и мы выиграли со стопроцентным показателем.

Неделю назад в Астане завершилась вторая олимпиада среди лиц с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), и российские шахматисты показали великолепные творческие способности, заняв чистое первое место (пять побед и одна ничья). Абсолютно лучший результат в турнире показал россиянин Максим Ермаков — спортсмен с нарушением зрения.

— Давайте продолжим разговор о возвращении российских шахматистов на международную арену. Совсем скоро женский ЧМ в Линаресе. Нет ли проблем с визами?

— Напомню, чемпионат мира среди женских национальных команд запланирован на 17-24 ноября. По визам ситуация следующая — две недели назад в установленное время документы спортсменок, тренеров, персонала сборной были приняты к рассмотрению. Вопрос на контроле соответствующего подразделения Минспорта РФ. Нам остается только ждать информации о готовности документов.

В целом возвращение наших национальных сборных, допуск их на крупнейшие командные турниры — важный момент. Уверен, что и допуск мужской команды, а также полноценное возвращение на международную арену с флагом и гимном не за горами. Надеюсь, 14 декабря Генассамблея ФИДЕ примет положительное решение в этом вопросе.