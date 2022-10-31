Источник: Карпова ввели в состояние искусственной комы из-за тяжести травм

Прославленного шахматиста Анатолия Карпова ввели в состояние искусственной комы из-за тяжести травм, утверждает Telegram-канал Mash.

Помимо закрытой черепно-мозговой травмы и закрытого перелома шейки левой бедренной кости у него диагностировали ушиб головного мозга и кровоизлияние в субарахноидальное пространство. Это может являться следствием спонтанного разрыва сосуда (инсульт).

31 октября председатель Общероссийского движения предпринимателей Андрей Ковалев написал в своем Telegram-канале о нападении на Карпова.

Почти сразу эту информацию опровергли в Федерации шахмат России.

По данным РЕН ТВ, прославленный шахматист неудачно упал возле здания Госдумы. Он был отправлен в больницу.