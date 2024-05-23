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Шахматы

Сегодня, 11:48

Из суперфинала чемпионата России по шахматам будет прямой выход на Кубок мира

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Суперфиналы 77-го чемпионата России по шахматам среди мужчин и 74-го чемпионата России по шахматам среди женщин, которые пройдут с 16 по 29 августа в Барнауле, станут отборочными соревнованиями в индивидуальный цикл чемпионатов мира ФИДЕ.

Спортсмены, занявшие 1-5-е места в соревновании среди мужчин, и спортсменки, занявшие 1-3-е места в соревновании среди женщин, получат право участия в Кубках мира ФИДЕ-2025.

Это стало возможным благодаря переходу ФШР в Азиатскую шахматную федерацию (АШФ) и приданию особого статуса Zone 3.8 для ФШР в соответствии с решением АШФ от 1 мая 2023 года.

Источник: ФШР
Шахматы
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