Сегодня, 17:14

Карлсен и Непомнящий заявились на чемпионат мира по рапиду и блицу в Дохе

Алина Савинова

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий примет участие в чемпионате мира по рапиду и блицу. Соревнования пройдут в Дохе с 25 по 30 декабря.

Из российских шахматистов на турнир также заявились Андрей Есипенко, Владислав Артемьев, Даниил Дубов, Володар Мурзин и Александр Грищук. Среди других участников — 16-й чемпион мира норвежец Магнус Карлсен и чемпион мира 2024 года в классические шахматы индиец Гукеш Доммараджу.

В женских соревнованиях выступят россиянки Екатерина Лагно, Александра Горячкина, Лея Гарифуллина и Полина Шувалова.

Общий призовой фонд чемпионата мира по рапиду и блицу составит один миллион евро.

