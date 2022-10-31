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Сегодня, 13:47

Карлсен официально отказался от матча с Непомнящим за шахматную корону

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Действующий чемпион мира Магнус Карлсен в письменной форме подтвердил свой отказ от участия в матче на первенство мира, в котором должен встретиться с россиянином Яном Непомнящим.

«Гроссмейстер Дин Лижэнь в эти выходные получил официальное приглашение принять участие в матче на первенство мира, после того как действующий чемпион мира Магнус Карлсен в письменной форме официально подтвердил, что отказывается от своего права на участие в матче и защиту своего титула», — говорится в заявлении ФИДЕ в соцсетях.

Китаец Дин Лижэнь стал вторым на турнире претендентов.

Матч Непомнящий — Дин Лижэнь должен пройти в 2023 году.

Магнус Карлсен
Ян Непомнящий
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