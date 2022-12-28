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Сегодня, 15:09

Карлсен отказался от автограф-сессии на чемпионате мира по рапиду и блицу

Виктория Кравченко
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Действующий чемпион мира по классическим шахматам норвежец Магнус Карлсен не стал участвовать в автограф-сессии на чемпионате мира по рапиду и блицу в Алма-Ате.

«С другими участниками в принципе проблем нет, но Магнус, на которого большинство запросов, не хочет участвовать», — рассказал ТАСС источник в оргкомитете.

После второго игрового дня Карлсен занимает первое место в турнирной таблице, набрав 7,5 очка в девяти партиях, второе место занимает россиянин Владимир Федосеев (7 очков). Россияне Даниил Дубов и Владислав Артемьев набрали по 6,5 очка, Ян Непомнящий, Алексей Сарана, Евгений Томашевский, Александр Грищук, Жамсаран Цыдыпов и Дмитрий Андрейкин — по 6.

Чемпионаты мира по рапиду и блицу начались 25-го и завершатся 31 декабря. Призовой фонд турниров — один миллион долларов.

Источник: https://tass.ru/sport/16704547
Магнус Карлсен
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