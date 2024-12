Карлсен — об исключении из ЧМ по рапиду из-за джинсов: «Пошли вы»

Норвежский шахматист Магнус Карлсен отреагировал на исключение из чемпионата мира по рапиду из-за нарушения дресс-кода.

«Отлично, я ухожу. Пошли вы», — сказал Карлсен в интервью Take Take Take.

ФИДЕ отстранила 34-летнего норвежца от турнира из-за несоблюдения дресс-кода. Карлсен пришел на матч в джинсах и после штрафа главный судья турнира Алекс Головчак исключил действующего чемпиона мира по рапиду. Карлсен также снялся с чемпионата мира по блицу.

Ранее ФИДЕ оштрафовала российского гроссмейстера Яна Непомнящего на 200 долларов за нарушение дресс-кода. Россиянин также пришел в джинсах.

Чемпионат мира проходит в Нью-Йорке с 26 по 31 декабря.