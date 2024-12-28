Карлсен отстранен ФИДЕ от участия в чемпионате мира по рапиду и блицу из-за несоблюдения дресс-кода

Норвежский шахматист Магнус Карлсен не примет участие в оставшейся части чемпионата мира по рапиду.

ФИДЕ отстранила 34-летнего норвежца от турнира из-за несоблюдения дресс-кода. Карлсен пришел на матч в джинсах и после штрафа главный судья турнира Алекс Головчак исключил действующего чемпиона мира по рапиду. Карлсен также снялся с чемпионата мира по блицу.

Ранее ФИДЕ оштрафовала российского гроссмейстера Яна Непомнящего на 200 долларов за нарушение дресс-кода. Россиянин также пришел в джинсах.

Чемпионат мира проходит в Нью-Йорке с 26 по 31 декабря.