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Шахматы

Сегодня, 03:05

Карлсен призвал Дворковича уйти в отставку с поста президента ФИДЕ

Сергей Разин
корреспондент
Магнус Карлсен.
Фото AFP
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Норвежский гроссмейстер Магнус Карлсен призвал главу Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Аркадия Дворковича покинуть свой пост.

«Принуждение игроков, злоупотребление властью и невыполненные обещания. Чтобы убедить меня продолжить участие на чемпионате мира по блицу в Нью-Йорке вы написали моему отцу: «Хотел бы передать вам и Магнусу сообщение: что бы ни произошло между ФИДЕ и Freestyle Chess, это никак не отразится на игроках. Они смогут самостоятельно принимать решение, ФИДЕ не будет предпринимать никаких негативных действий».

Позднее вы добавили: «Я уйду в отставку, если действия Совета ФИДЕ как-то подорвут мои слова». И заставили игроков подписать неприемлемый отказ. Вы нарушили свое обещание. Уйдете ли вы в отставку?» — написал Карлсен в соцсетях.

ФИДЕ и&nbsp;Магнус Карлсен. «Если вам нужна война, лучше нас не испытывать». ФИДЕ и Карлсен перешли к открытым угрозам

Шахматы
Аркадий Дворкович
Магнус Карлсен
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