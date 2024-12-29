Карлсен сыграет на чемпионате мира по блицу после дисквалификации из-за дресс-кода

Норвежский гроссмейстер Магнус Карлсен сообщил, что примет участие в чемпионате мира по блицу в Нью-Йорке.

Аккаунт Take-Take-Take опубликовал интервью с 34-летним норвежцем, в котором он сообщил, что сыграет на ЧМ. Карлсен репостнул видео к себе на страницу и подписал его: «Одеваюсь».

Позже Карлсен добавил: «О, завтра я точно буду играть в джинсах».

28 декабря 34-летнего шахматиста отстранили от турнира из-за несоблюдения дресс-кода. Карлсен пришел на соревнования в джинсах и отказался переодеваться после штрафа. Главный судья турнира Алекс Головчак исключил действующего чемпиона мира по рапиду. Карлсен также снялся с чемпионата мира по блицу.