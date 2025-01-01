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Карлсен: «Мне очень приятно разделить золото ЧМ по блицу с Непомнящим»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Норвежский шахматист Магнус Карлсен заявил, что ему приятно разделить победу на чемпионате мира по блице с россиянином Яном Непомнящим.

«Мне очень приятно разделить золото с Непомнящим. Это был длинный день. Мы сыграли много партий. Мы могли бы продолжать играть... Но разделить победу было правильным решением. Думаю, люди понимали, что мы и устали, и нервничали. Кому-то понравится это решение, кому-то нет. Так уж сложилось», — приводит слова Карлсена VG.

Ян&nbsp;Непомнящий и&nbsp;Магнус Карлсен. Новогоднее чудо. Непомнящий героически отыгрался у Карлсена в финале ЧМ по блицу

В финале ЧМ по блицу шахматисты не выявили победителя после четырех партий. После этого состоялись три дополнительные партии, которые завершились вничью. В итоге Карлсен предложил присвоить чемпионской титул обоим игрокам.

Источник: VG
Шахматы
Магнус Карлсен
Ян Непомнящий
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