Карлсен заявил, что катание на лыжах помогло ему выиграть чемпионат мира по блицу

Норвежский шахматист Магнус Карлсен прокомментировал победу на чемпионате мира по блицу в Алма-Ате.

«Думаю, мне помогло то, что я катался на лыжах в горах. Воздух Алма-Аты мне помог, добавил энергии. Это безусловно. Красивые горы, которые очень близки к городу, это вдохновило.

Вчера казалось, что у меня не хватает энергии, но я сумел выжить. Сегодня я провел несколько реально слабых партий, и многое зависело от выступления Накамуры, к счастью, он дрогнул. Было много сумасшедших партий, но сегодня я чувствовал себя лучше, чем вчера. Рад одержать итоговую победу», — приводит слова Карлсена ТАСС.

В четверг, 29 декабря, норвежец попал в пробку и приехал на первую партию турнира по блицу с белорусом Владиславом Ковалевым, когда у него оставалось 30 секунд. Карлсен играл партию в горнолыжном костюме и по ее окончании побежал переодеваться.

Карлсен стал победителем чемпионатов мира по быстрым шахматам и блицу, которые завершились в Алма-Ате.