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Карпов — о требованиях НОК Украины: «Безобразие по отношению к детям и шахматам»

Сергей Разин
корреспондент
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Экс-чемпион мира по шахматам, депутат Государственной думы РФ Анатолий Карпов прокомментировал просьбу Национального олимпийского комитета (НОК) Украины к МОК не допускать детей до 12 лет из России и Белоруссии к турнирам под флагами своих стран.

«Конечно, такое обращение НОК Украины ни в коем случае нельзя приветствовать. То, что это полное безобразие по отношению к детям и шахматам, очевидно. Как на это реагировать? Надо просто не обращать на них внимания. Вот и все», — приводит слова Карпова РИА «Новости».

НОК Украины попросил МОК не&nbsp;допускать детей из&nbsp;России до&nbsp;шахматных турниров под флагом страны. Украина давит на МОК — хочет, чтобы российских детей не допускали до шахматных турниров под флагом

В воскресенье, 22 сентября, стало известно, что в ФИДЕ отклонили предложение о полноценном допуске шахматистов из России и Белоруссии к участию в международных турнирах. При этом в организации планируют провести консультации с МОК о частичном допуске спортсменов из этих стран к командным соревнованиям.

Источник: РИА Новости
Шахматы
Анатолий Карпов

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