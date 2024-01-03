Карпов объяснил, почему Дуда не пожал руку Хисматуллину: «На это его натолкнули спонсоры»

12-й чемпион мира Анатолий Карпов прокомментировал «СЭ» решение польского шахматиста Яна-Кшиштофа Дуды не пожать руку россиянину Денису Хисматуллину на чемпионате мира по быстрым шахматам.

39-летний Хисматуллин подошел к столу, где его уже ждал 25-летний соперник, и протянул руку, но тот жестом продемонстрировал свой отказ.

«Про этот поступок не могу сказать ничего хорошего. Я не ожидал такого от Дуды, которого я знаю, который является хорошим шахматистом и сильным гроссмейстером. Правильно ли сделал Хисматуллин, что не подал протест? Может, и правильно было пройти мимо и не обращать внимания на это, чтобы не раздувать скандал. Я думаю, что, скорее всего, Дуда не по своей инициативе сделал это. Наверное, на это его натолкнули спонсоры. Польские шахматисты наверняка имеют спонсоров, которые посылают их на чемпионат мира», — сказал Карпов корреспонденту «СЭ» Сергею Жукову.

Партия завершилась ничьей. По регламенту поляка могли дисквалифицировать за нарушение правил «честной игры», однако российский шахматист не стал подавать жалобу.

Сергей Жуков