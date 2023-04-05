Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Шахматы
Новости
Статьи
Карякин бросает вызов
Главная
Шахматы

Сегодня, 18:15

Карпов поздравил Горячкину с победой в этапе Гран-при по шахматам

Дарья Алексеева
Корреспондент
Telegram Дзен

Чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов прокомментировал корреспонденту «СЭ» победу россиянки Александры Горячкиной в этапе Гран-при ФИДЕ в Нью-Дели.

«Это моя ученица. Она из Салехарда. Сейчас живет в Москве, но семья по прежнему там. Надо ее поздравить. Поздравляем. Молодец. Если выиграла, значит хорошо играла», — сказал Карпов «СЭ».

По итогам 11 туров Горячкина, китаянка Чжу Цзиньэр и представительница Казахстана Бибисара Асаубаева набрали по шесть баллов. Россиянка победила по дополнительным показателям.

шахматы
Анатолий Карпов
Обсудить
Читайте также
Спартак Гогниев покинул пост главного тренера «Химок»
Почему нам стоит стать жестче в отношениях с МОК. Мнение политолога
Cisco уничтожила запчасти для оборудования в России на 1,9 млрд рублей
Военкор назвал выгодным для армии РФ медленный штурм Артемовска
«Подарок полетел, воздух чист, отработали супер!»
Тело водителя упавшей с моста фуры нашли водолазы в Хабаровском крае
Популярное видео
Ян Непомнящий: Карлсен и Каспаров, футбол и «Спартак», Трусова / претендент на шахматную корону
Новогоднее поздравление Карякина
Карякин в гостях у "СЭ"
А был ли у Карякина шанс? Разбор "СЭ"
Карлсен - Карякин: что это было. Разбор "СЭ"
Как Карякин пришел в себя. Разбор "СЭ"
Из-за чего Карякин проиграл. Разбор "СЭ"
Почему Карякин упустил победу. Разбор "СЭ"
Ананд не отдал корону
Гельфанд и Ананд поспорят за чемпионство
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Россиянка Горячкина стала победительницей третьего этапа Гран-при ФИДЕ в Индии