Карпов: «ФИДЕ идет против девиза «Мы все — одна семья»

Бывший чемпион мира Анатолий Карпов прокомментировал решение комиссии Международной шахматной федерации (ФИДЕ) на два года отстранить Федерацию шахмат России (ФШР).

«Мне все время задают эти вопросы. Я деталей не знаю. Но делается это в год столетия Международной шахматной федерации. Идут против девиза, который когда-то, сто лет назад, федерации, которые создавали Международную шахматную, они выбрали правильный девиз: «Gens Una Sumus». «Мы все — одна семья». И это решение об исключении Российской шахматной федерации из международной жизни идет против позиции тех, кто создавал федерацию. Я не понимаю, зачем это сделано. Мы все понимаем, что это (исключение России из ФИДЕ) носит политический характер, но зачем люди сделали, кто голосовал, и вот этот комитет по этике, — я тоже не понимаю, кто там принимает участие в работе комитета, — приводит слова Карпова «КП Спорт».

В пятницу, 7 июня, стало известно, что ФИДЕ лишила ФШР членства в организации на два года. Данный вердикт принят после жалобы Украинской шахматной федерации из-за включения в состав ФШР региональных федераций новых территорий РФ.