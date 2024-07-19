Карпов — об отстранении ФШР: «Надеюсь, в ФИДЕ найдутся мозги и будут приняты правильные решения»

Бывший чемпион мира Анатолий Карпов прокомментировал решение комиссии Международной шахматной федерации (ФИДЕ) на два года отстранить Федерацию шахмат России (ФШР).

«Надеюсь, в ФИДЕ найдутся мозги и будут приняты правильные решения. То, что они сейчас творят, немыслимо. Девиз ФИДЕ Gens Una Sumus («Мы — одна семья») предали те, кто сегодня пытаются вносить политику в шахматный мир. Пусть политики занимаются политикой, а шахматами — шахматисты», — сказал Карпов.

7 июня комиссия по этике ФИДЕ лишила ФШР членства в организации сроком на два года. Данный вердикт принят после жалобы Украинской шахматной федерации из-за включения в состав ФШР региональных федераций новых территорий РФ.

26 июня российская организация подала апелляцию на решения ФИДЕ и потребовала переизбрать комиссию по этике в полном составе, а также вернуть флаг и гимн российским спортсменам.