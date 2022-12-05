Карпов рассказал, что чувствует себя удовлетворительно после выписки из больницы

Двенадцатый чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов рассказал о своем самочувствии после выписки из больницы.

«Нахожусь дома, иду на поправку. Чувствую себя удовлетворительно», — приводит ТАСС слова Карпова.

31 октября стало известно, что 71-летний гроссмейстер получил черепно-мозговую травму в результате падения. 15 ноября член наблюдательного совета Федерации шахмат России Альберт Степанян рассказал о том, что Карпов выписан из больницы.

Карпов является двукратным чемпионом мира в составе сборной СССР, шестикратным победителем Всемирных шахматных олимпиад в составе советской команды, трехкратным чемпионом СССР.