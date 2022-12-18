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Карякин бросает вызов
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Сегодня, 18:40

Карпов рассказал, за что будет отвечать на посту почетного президента ФШР

Артем Бухаев
Корреспондент
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Депутат Госдумы РФ, 12-й чемпион мира Анатолий Карпов прокомментировал «СЭ» свое избрание на пост почетного президента Федерации шахмат России (ФШР).

«Я в шахматах работаю активно с того момента, как стал чемпионом мира. Занимаюсь вопросами обучения шахматам в школах, подготовкой преподавателей, провожу соревнования для детей и взрослых. Теперь у меня немного расширяется функционал. Но если ты знаешь, что делать, то всегда можно работать», — сказал Карпов «СЭ».

В субботу, 17 декабря, на съезде ФШР прошли выборы главы федерации: действующий президент организации Андрей Филатов победил гроссмейстера Сергея Карякина.

Съезд поддержал предложение главы ФШР избрать Карпова на должность почетного президента организации.

Анатолий Карпов
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