Карпов считает, что Непомнящий способен выиграть турнир претендентов в третий раз подряд

12-й чемпион мира Анатолий Карпов считает, что российский шахматист Ян Непомнящий способен выиграть турнир претендентов в третий раз подряд, у него все для этого есть.

«Почему нет? Непомнящему по силам выиграть турнир претендентов и в третий раз подряд. У него все для этого есть. Дай бог ему удачи и сил. Все реально», — приводит слова Карпова ТАСС.

Два раза подряд турнир претендентов выигрывали только Непомнящий (2020, 2022) и Василий Смыслов (1953, 1956).

Турнир претендентов пройдет с 2 по 25 апреля в Торонто, его победитель получит право сыграть в матче за шахматную корону с действующим чемпионом мира китайцем Дин Лижэнем.