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7 сентября, 18:56

Карпов высказался о возможной нечестной победе Ниманна над Карлсеном

Анна Горшкова
Корреспондент

12-й чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов высказался о том, что американского шахматиста Ханса Ниманна подозревают в нечестной победе над чемпионом мира Магнусом Карлсеном.

«Вчера вечером я посмотрел партию, должен сказать, что Карлсен играл из рук вон плохо. Слышал комментарии о том, что он не смог выйти из дебюта и шансов у него не было, но это неправда. Все версии о нечестной победе я отвергаю. Конечно, мы не можем утверждать, что Ниманн точно не пользовался подсказками, но Карлсен на удивление так плохо разыграл дебют белыми, что автоматом попал в худшую позицию. А дальше он показал странную неспособность справляться со сложной ситуацией, которая возникла на доске», — приводит слова Карпова ТАСС.

Карлсен не стал доигрывать этап Grand Chess Tour в американском Сент-Луисе после поражения от Ниманна в третьем туре турнира. Решение сняться с турнира норвежец сопроводил публикацией интервью футбольного тренера Жозе Моуринью, в котором тот отказывается озвучивать свои мысли, поскольку это грозит ему «большими неприятностями».

Магнус Карлсен. Карлсен впервые в карьере снялся с турнира и процитировал Моуринью. Что происходит с чемпионом мира?

Источник: https://tass.ru/sport/15686001
Анатолий Карпов
Магнус Карлсен
Ханс Ниманн
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