Карпов заявил, что матч Непомнящего и Дин Лижэня за шахматную корону складывается по-боевому

12-й чемпион мира, депутат Госдумы РФ Анатолий Карпов заявил, что матч за звание чемпиона мира по шахматам между россиянином Яном Непомнящим и китайцем Дин Лижэнем проходит результативно и должен быть интересен зрителям.

«Только две партии из шести закончились вничью, так что матч складывается по-боевому. Зрителям, которые следят за партиями, должно быть интересно. Хотя мы, российские болельщики, конечно, переживаем за своего, за Непомнящего», — приводит слова Карпова ТАСС.

Матч за звание чемпиона мира проходит в Астане. После шести партий счет равный — 3:3. Седьмая партия пройдет 18 апреля и начнется в 12:00 мск. Непомнящий сыграет белыми фигурами. Матч за мировую шахматную корону состоит из 14 партий.