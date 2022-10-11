Карпов заявил, что воспринимает ситуацию с отстранением российских сборных как слабость ФИДЕ

12-й чемпион мира Анатолий Карпов считает, что Международная шахматная федерация (ФИДЕ) показывает свою слабость, отстраняя российских шахматистов от командных соревнований.

«Всю ситуацию я воспринимаю как слабость ФИДЕ. У них никаких не было оснований, кроме мягкой рекомендации МОК. Уверен, что Аркадий Дворкович должен был решить этот вопрос прямо на выборном конгрессе, после выборов, где он получил колоссальную поддержку», — приводит ТАСС слова Карпова.

В марте 2022 года ФИДЕ приняла решение запретить сборным России и Белоруссии участвовать в командных соревнованиях, однако разрешила допустить спортсменов этих стран к индивидуальным турнирам.

Также Карпов высказался о ситуации с дисквалификацией российского шахматиста Сергея Карякина.

«Надо все сборные вернуть. И решить все вопросы, начиная с Карякина, которого выкинули за политическую позицию. Если бы Карякин был в США, он бы засудил и разорил ФИДЕ», — добавил он.

22 сентября ФИДЕ заявила, что отбывшему шестимесячную дисквалификацию Карякину разрешено выступать на соревнованиях под эгидой организации. Причиной отстранения чемпиона мира по быстрым шахматам стали его политические высказывания.