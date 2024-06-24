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Карякин бросает вызов
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Сегодня, 08:30

Карякин анонсировал новую поездку в зону СВО

Микеле Антонов
Корреспондент
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Гроссмейстер Сергей Карякин в интервью «СЭ» рассказал, когда в следующий раз поедет в зону СВО.

— Вы часто посещаете новые российские территории. Когда последний раз там были?

— Около месяца назад, но я однозначно поеду туда в ближайшее время снова... У нас идет сбор помощи для бойцов, и уже определенные вещи накопились. Мы их всегда привозим и лично передаем в руки военным. Поэтому да, скоро обязательно поеду.

— Как ваше состояние? Все очень переживали, когда увидели новости о вашей аварии в Херсонской области.

— Спасибо большое. Да, была очень серьезная авария, но сейчас, слава богу, все уже нормально.

Карякин с первых дней поддержал СВО, за что был дисквалифицирован Международной шахматной федерацией (ФИДЕ) и пропустил турнир претендентов на мировую корону. Позже он рассказал, что на международных турнирах принципиально будет играть только под флагом России.

Полностью интервью Карякина читайте на сайте «СЭ»

Сергей Карякин (шахматы)
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