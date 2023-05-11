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Сегодня, 00:06

Карякин доволен выступлением на командном чемпионате России по шахматам

Мария Гусева
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Президент Федерации шахмат Подмосковья гроссмейстер Сергей Карякин оценил выступление сборной Московской области на командном чемпионате России, который прошел в Сочи.

В мужском командном турнире победила сборная Москвы, второй стала столичная команда КПРФ, третье место заняла сборная Московской области. В женском турнире команды Московской области заняли второе и третье места.

«Команда у нас новая, только сыгрывались, надо отметить, что она создана в очень ускоренном режиме — за полтора-два месяца до турнира, — цитирует ТАСС Карякина. — Это успех, что удалось собрать команду и она достойно выступила. Понятно, что хотели первое место, но быть в тройке всегда хорошо. Спасибо команде, у нас женщины ведь тоже в медалях. Мне приятно, что удалось сыграть, я почти год не играл в классику. И на этом турнире удалось выиграть черным цветом у Владислава Артемьева, одного из ведущих наших шахматистов. Всего на турнире сыграл только две партии, играл не много, но на то были причины — командная тактика. Хочу поблагодарить Минспорт Московской области, лично [главу ведомства] Дмитрия Абаренова и губернатора Андрея Воробьева за помощь и финансирование команды».

7 мая Карякин сыграл первую партию в классические шахматы с 2022 года. В составе сборной Московской области он обыграл черными фигурами победителя командного чемпионата мира 2019 Владислава Артемьева на командном чемпионате России. 8 мая он белыми сыграл вничью с чемпионом Европы 2015 года Евгением Наером.

Источник: ТАСС
Шахматы
Сергей Карякин (шахматы)
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