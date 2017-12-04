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Карякин бросает вызов
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4 декабря 2017, 23:51

Карякин и Непомнящий сыграли вничью свои партии на турнире в Лондоне

Никита Коновалов
Корреспондент
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Российский гроссмейстер Сергей Карякин сыграл черными вничью с Левоном Ароняном из Армении в матче турнира в Лондоне. Еще один россиянин Ян Непомнящий белыми сыграл вничью с Фабиано Каруаной из США. 

Очки разделили и другие участники турнира - победителей не выявили партии Майкл Адамс (Англия) - Максим Вашье-Лаграв (Франция), Магнус Карлсен (Норвегия) - Вишванатан Ананд (Индия), Хикару Накамура (США) - Уэсли Со (США). 

После трех туров на счету всех шахматистов по 1,5 очка. Турнир завершится 11 декабря.

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