Карякин и Непомнящий сыграли вничью свои партии на турнире в Лондоне

Российский гроссмейстер Сергей Карякин сыграл черными вничью с Левоном Ароняном из Армении в матче турнира в Лондоне. Еще один россиянин Ян Непомнящий белыми сыграл вничью с Фабиано Каруаной из США.

Очки разделили и другие участники турнира - победителей не выявили партии Майкл Адамс (Англия) - Максим Вашье-Лаграв (Франция), Магнус Карлсен (Норвегия) - Вишванатан Ананд (Индия), Хикару Накамура (США) - Уэсли Со (США).

После трех туров на счету всех шахматистов по 1,5 очка. Турнир завершится 11 декабря.