Карякин надеется, что комиссия по этике обновится на следующей Генассамблее ФИДЕ

Российский гроссмейстер Сергей Карякин отметил, что состав комиссии по этике Международной шахматной федерации (ФИДЕ) должен быть изменен на Генеральной ассамблее ФИДЕ в сентябре.

«Что касается апелляции, то, даже несмотря на определенные разногласия, которые у меня есть с Федерацией шахмат России, я полностью на ее стороне в этом вопросе и надеюсь, что ФШР удастся доказать свою правоту. И я также надеюсь, что на следующей Генассамблее ФИДЕ будет изменен состав комиссии по этике. По крайней мере, это было бы очень важно, если мы хотим в дальнейшем как-то сотрудничать с Международной шахматной федерацией», — цитирует Карякина ТАСС.

7 июня комиссия по этике ФИДЕ лишила Федерацию шахмат России (ФШР) членства в организации сроком на два года. Данный вердикт принят после жалобы Украинской шахматной федерации из-за включения в состав ФШР региональных федераций новых территорий РФ.

26 июня российская организация подала апелляцию на решения ФИДЕ и потребовала переизбрать комиссию по этике в полном составе, а также вернуть флаг и гимн российским спортсменам.