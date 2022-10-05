Карякин надеется, что российские шахматисты скоро смогут выступать под флагом и гимном

Гроссмейстер Сергей Карякин выразил надежду на то, что Международная шахматная федерация (ФИДЕ) последует примеру Международной ассоциации бокса (IBA) и позволит российским шахматистам выступать под национальным флагом и с гимном страны.

«Надеюсь, скоро мы будем выступать на международных турнирах с флагом и гимном. Сегодня мы все читали, что федерация бокса допустила россиян в полноценную семью бокса, поэтому будем надеяться на что-то подобное со стороны FIDE в шахматах», — приводит ТАСС слова Карякина.

16 марта ФИДЕ запретила сборным России и Белоруссии выступать на турнирах под эгидой организации, однако разрешила представителям стран играть на индивидуальных соревнованиях под нейтральным статусом.