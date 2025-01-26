Карякин назвал хорошим знаком допуск россиян к турнирам ФИДЕ в нейтральном статусе

Гроссмейстер Сергей Карякин считает, что допуск юношеских сборных России и Белоруссии на международные командные соревнования является хорошим знаком.

В пятницу ФИДЕ допустила российские юношеские команды возрастом до 18 лет к участию в международных соревнованиях в нейтральном статусе, а также допустила шахматистов с ограниченными возможностями здоровья из России к участию в командных соревнованиях в нейтральном статусе.

«Это хорошее, позитивное событие. Порадуемся за молодых спортсменов. Это, возможно, создает прецедент на будущее, где будет допуск не только юношеских сборных, а всех. Хочется верить, что это только начало. Звоночек хороший», — сказал Карякин ТАСС.

16 марта 2022 года совет ФИДЕ запретил сборным России и Белоруссии участвовать в соревнованиях под эгидой организации.