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Карякин бросает вызов
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Шахматы

Сегодня, 17:45

Карякин назвал хорошим знаком допуск россиян к турнирам ФИДЕ в нейтральном статусе

Владислав Маслов
Корреспондент
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Гроссмейстер Сергей Карякин считает, что допуск юношеских сборных России и Белоруссии на международные командные соревнования является хорошим знаком.

В пятницу ФИДЕ допустила российские юношеские команды возрастом до 18 лет к участию в международных соревнованиях в нейтральном статусе, а также допустила шахматистов с ограниченными возможностями здоровья из России к участию в командных соревнованиях в нейтральном статусе.

«Это хорошее, позитивное событие. Порадуемся за молодых спортсменов. Это, возможно, создает прецедент на будущее, где будет допуск не только юношеских сборных, а всех. Хочется верить, что это только начало. Звоночек хороший», — сказал Карякин ТАСС.

16 марта 2022 года совет ФИДЕ запретил сборным России и Белоруссии участвовать в соревнованиях под эгидой организации.

Источник: ТАСС
Шахматы
Сергей Карякин (шахматы)
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