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Карякин бросает вызов
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Шахматы

Сегодня, 14:32

Карякин не считает Дин Лижэня фаворитом матча за шахматную корону

Алина Савинова
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Российский гроссмейстер и сенатор Сергей Карякин рассказал, кого считает фаворитом в матче за мировую шахматную корону 2024 года.

«Гукеш является фаворитом матча, он молод, в последнее время показывал высокие результаты. Если смотреть на последние результаты Дин Лижэня, то к каждому турниру подходил в ужасной форме. Но это спорт, все может поменяться, нельзя исключать того, что Дин Лижэнь хорошо подготовится. Он чемпион мира, а просто так это звание никому не достается», — цитирует Карякина ТАСС.

Матч за мировую шахматную корону пройдет с 25 ноября по 13 декабря в Сингапуре. Если по итогам 14 партий счет будет равным, то шахматисты сыграют тай-брейк.

Источник: ТАСС
Шахматы
Дин Лижэнь

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