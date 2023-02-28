Карякин — о немедленной смене гражданства российскими шахматистами: «В Европе нас не ждут»

Гроссмейстер Сергей Карякин в разговоре с «СЭ» высказался о возможности у российских шахматистов немедленно представлять европейскую национальную федерацию после перехода ФШР в Азию.

«Не очень понимаю все эти юридические вещи, для чего они. Может быть, уже Европейский союз пытается нас как-то удержать, потому что мы уже уходим. С другой стороны, не думаю, что наши спортсмены будут так переходить бесконечно. По крайней мере, сейчас в Европе нас не ждут, а в Азии мы сможем спокойно участвовать в турнирах. Пусть такая опция сохранится. Может, когда-то ситуация и поменяется», — сказал Карякин «СЭ».

28 февраля Федерация шахмат России (ФШР) перешла в Азиатскую шахматную федерацию (ACF). Решение о переходе было единогласно принято наблюдательным советом Федерации шахмат России 14 апреля 2022 года. В настоящий момент в ACF входят шахматные федерации 54 страны.