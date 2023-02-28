Карякин — о переходе ФШР в Азию: «Индийцы, китайцы и другие объективно более сильные соперники»

Гроссмейстер Сергей Карякин в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на переход Федерации шахмат России (ФШР) в состав Азиатской шахматной федерации.

«Действительно рад этому событию. Это даст возможность нашим спортсменам участвовать в азиатских первенствах. Надо понимать, что сейчас индийцы, китайцы и другие представители Азии объективно более сильные и опасные соперники. Конкуренция повысится. С другой стороны, тем интереснее», — сказал Карякин «СЭ».

Решение о переходе было единогласно принято наблюдательным советом Федерации шахмат России 14 апреля 2022 года. В настоящий момент в ACF входят шахматные федерации 54 страны.

ФШР стала первой российской спортивной структурой, которая перешла из европейской федерации в азиатскую.