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Карякин бросает вызов
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Шахматы

Сегодня, 09:45

Карякин объяснил, почему хочет организовать соревнования по шахбегу

Микеле Антонов
Корреспондент
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Гроссмейстер Сергей Карякин в интервью «СЭ» в интервью «СЭ» поделился мыслями о возможном проведении соревнований по шахбегу.

— Слышал, вы хотите организовать турнир по шахбегу, есть ли какие-то планы?

— Это пока на уровне идеи. Еще не приблизился к тому, чтобы все подробно прописать. Должна быть определенная «дорожная карта». Понимаю, что нужно указать все подробности, а потом уже реализовывать. Существует такой вид спорта, как шахбокс. Но это все-таки более экстремальный. А бег в принципе подойдет и детям, и взрослым. Шикарный формат. Просто нужно продумать, сколько нужно делать ходов, потом сколько бежать. Может быть, для любителей и профессионалов надо ставить разные планки, разные задачи. Но мне кажется, если объединить два вида спорта, будет очень интересно. Сам очень люблю бегать, особенно летом. С удовольствием бы принял участие в такого рода соревнованиях.

— Какая ваша коронная дистанция?

— Где-то «пятерочка». Но я не люблю долго бегать. Помню, что как-то записался на забег длиной в 10 километров. Но всю дистанцию пробежать не смог. Где-то на шестом километре выбыл, у меня была травма колена. На тренировках около 15 километров пробегал без каких-то больших проблем.

— Достойно!

— По крайней мере могу сказать, что я получаю удовольствие от бега летом. Мне это очень нравится. Поэтому возникла идея объединить эти два вида спорта.

Полностью интервью Карякина читайте на сайте «СЭ»

Сергей Карякин (шахматы)
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