Карякин объяснил, за счет чего Непомнящий может победить Дин Лижэня в матче за мировую шахматную корону

Российский гроссмейстер Сергей Карякин рассказал, за счет чего Ян Непомнящий может победить Дин Лижэня в матче за мировую шахматную корону.

В воскресенье, 23 апреля состоялась десятая партия встречи, которая завершилась вничью на 45-м ходу после размена всех фигур. Непомнящий ведет в матче со счетом 5,5-4,5.

«Сложно сказать, что будет дальше. Либо Ян Непомнящий будет стараться в каждой партии выхолостить игру и сделать ничью, потому что каждая ничья все ближе и ближе приближает его к званию чемпиона мира. Либо он будет пытаться ставить проблемы Дин Лижэню, который наверняка будет контратаковать.

Здесь все зависит от самочувствия Яна, от его настроя. В целом, когда Непо играет белыми, он всегда играет на победу. Поэтому ждем победы», — приводит RT слова Карякина.

11-я партия матча Ян Непомнящий — Дин Лижэнь состоится в понедельник, 24 апреля.