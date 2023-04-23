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Сегодня, 19:42

Карякин объяснил, за счет чего Непомнящий может победить Дин Лижэня в матче за мировую шахматную корону

Иван Торопцев
Корреспондент
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Российский гроссмейстер Сергей Карякин рассказал, за счет чего Ян Непомнящий может победить Дин Лижэня в матче за мировую шахматную корону.

В воскресенье, 23 апреля состоялась десятая партия встречи, которая завершилась вничью на 45-м ходу после размена всех фигур. Непомнящий ведет в матче со счетом 5,5-4,5.

«Сложно сказать, что будет дальше. Либо Ян Непомнящий будет стараться в каждой партии выхолостить игру и сделать ничью, потому что каждая ничья все ближе и ближе приближает его к званию чемпиона мира. Либо он будет пытаться ставить проблемы Дин Лижэню, который наверняка будет контратаковать.
Здесь все зависит от самочувствия Яна, от его настроя. В целом, когда Непо играет белыми, он всегда играет на победу. Поэтому ждем победы», — приводит RT слова Карякина.

11-я партия матча Ян Непомнящий — Дин Лижэнь состоится в понедельник, 24 апреля.

Источник: https://russian.rt.com/sport/news/1139775-karyakin-nepomnyaschii-shahmaty
Дин Лижэнь
Сергей Карякин (шахматы)
Ян Непомнящий
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