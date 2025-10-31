Карякин оценил шансы российских шахматистов попасть на турнир претендентов

Победитель Кубка мира 2015 года Сергей Карякин оценил шансы российских шахматистов отобраться на турнир претендентов по итогам Кубка мира.

«Сейчас у нас есть упадок в мужских шахматах, и я скептически оцениваю шансы наших игроков отобраться на турнир претендентов. Кубок мира всегда был своего рода лотереей, хотя я там всегда хорошо играл. Турнир очень сложный, он длится почти месяц, там огромная конкуренция. Должно произойти чудо, чтобы кто-то в тройку попал», — цитирует Карякина ТАСС.

Кубок мира пройдет в Индии с 1 по 26 ноября.

Из россиян выступят Ян Непомнящий, Даниил Дубов, Андрей Есипенко, Владислав Артемьев, Евгений Наер, Иван Землянский, Арсений Нестеров, Сергей Лобанов, Володар Мурзин и Алексей Гребнев. Три лучших шахматиста получат право сыграть на турнире претендентов.