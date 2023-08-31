Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Шахматы
Новости
Статьи
Карякин бросает вызов
Главная
Шахматы

Сегодня, 14:45

Карякин отказался принять участие в суперфинале чемпионата России по шахматам

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Telegram Дзен

В пресс-службе Федерации шахмат России (ФШР) сообщили, что гроссмейстер Сергей Карякин не будет участвовать в суперфинале чемпионата России по шахматам, который пройдет с 30 сентября по 13 октября.

«Сегодня пришел официальный отказ Сергея Карякина принять участие в суперфинале чемпионата России, который в этом году пройдет с 30 сентября по 13 октября в Царском Селе. Таким образом, гроссмейстер, часто сетующий на недостаток турниров в стране, в очередной раз отказался бороться за титул чемпиона России, который он еще ни разу не завоевывал, в главном соревновании нашего календаря, разочаровывая своих многочисленных болельщиков», — приводит заявление пресс-службы ФШР ТАСС.

33-летний Карякин одержал победу в турнире претендентов и проиграл норвежцу Магнусу Карлсену в матче за звание чемпиона мира 2016 года.

Источник: https://tass.ru/sport/18627101
Шахматы
8
Обсудить
Читайте также
Александра Трусова не планирует принимать участие в соревнованиях в сезоне-2023/24
«Интер Майами» с Месси не смог победить «Нэшвилл» в МЛС
Российские десантники уничтожили группу пехоты ВСУ под Артемовском
В Польше удивились необычному маршруту летевшего в Москву самолета
Прихожанин украл из храма частицы мощей Святого Николая в Мурманской области
Как меняются границы стран: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Ян Непомнящий: Карлсен и Каспаров, футбол и «Спартак», Трусова / претендент на шахматную корону
Новогоднее поздравление Карякина
Карякин в гостях у "СЭ"
А был ли у Карякина шанс? Разбор "СЭ"
Карлсен - Карякин: что это было. Разбор "СЭ"
Как Карякин пришел в себя. Разбор "СЭ"
Из-за чего Карякин проиграл. Разбор "СЭ"
Почему Карякин упустил победу. Разбор "СЭ"
Ананд не отдал корону
Гельфанд и Ананд поспорят за чемпионство
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Команда WR Chess — победитель чемпионата мира