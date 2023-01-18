Карякин отреагировал на информацию о возможном назначении на пост президента Федерации шахмат Подмосковья

Российский гроссмейстер Сергей Карякин в комментарии для «СЭ» отреагировал на информацию о том, что он возглавит Федерацию шахмат Подмосковья.

«Что касается информации о моем назначении, то, когда я баллотировался на пост президента Федерации шахмат России, у меня не получилось, но потом я объявил, что возглавлю одну из региональных шахматных федераций. После этого было очень много предложений из разных регионов. Не ожидал, что их будет так много. Я пока что веду переговоры. Есть понимание, куда я буду двигаться. Но в любом случае важно отметить то, что при всем моем желании возглавить какую-то федерацию это все равно демократическая процедура, будет голосование, которое мне надо сперва выиграть, чтобы потом уже объявлять. А пока что это мои желания и ничего больше. Планы есть, я от них не отказываюсь», — сказал Карякин «СЭ».

В 2022 году Карякин баллотировался на пост президента Федерации шахмат России, но уступил Андрею Филатову, который возглавляет организацию с 2014 года.

32-летний Карякин в 2016 году одержал победу в турнире претендентов и проиграл норвежцу Магнусу Карлсену в матче за звание чемпиона мира. Он также является обладателем Кубка мира 2015 года, чемпионом мира по быстрым шахматам (2012) и блицу (2016).