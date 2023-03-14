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Карякин бросает вызов
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Сегодня, 11:35

Карякин о победе Сараны: «Не особо слежу за турнирами, где наши спортсмены выступают под нейтральным флагом»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Обладатель Кубка мира, чемпион мира по рапиду и блицу Сергей Карякин отреагировал на победу российского гроссмейстера Алексея Сараны на чемпионате Европы по шахматам. Турнир проходил в Сербии.

«В какой-то степени ушли красиво. С другой стороны, не особо слежу за турнирами, где наши спортсмены выступают под нейтральным флагом. Честно скажу, невнимательно следил за тем, что происходило там. Тем не менее побеждать всегда приятно. Сарана — молодой и талантливый шахматист», — сказал Карякин «СЭ».

Призовой фонд чемпионата Европы составил 100 тысяч евро. Победитель получил 20 тысяч.

23-летний Сарана выигрывал бронзовую медаль чемпионата Европы в 2021 году.

Алексей Сарана (в&nbsp;центре). Российский шахматист выиграл чемпионат Европы. Это был наш последний турнир в Старом Свете

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