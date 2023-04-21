Карякин отреагировал на утечку дебютной подготовки Лижэня к встрече с Яном Непомнящим

Гроссмейстер Сергей Карякин считает, что утечка в открытый доступ дебютной подготовки китайца Дина Лижэня может свести к нулю все его приготовления к матчу за звание чемпиона мира против россиянина Яна Непомнящего.

«Честно говоря, этого [обнародования подготовки] следовало ожидать, когда работаешь в открытом интернет-пространстве. Я даже могу добавить инсайдерской информации, что после первых партий мои друзья-гроссмейстеры написали мне о странном случае, когда незадолго до матча они сыграли целую партию с неизвестным человеком на одном из шахматных ресурсов, там был точно такой же дебют, который после Дин сыграл на матче, — рассказал Карякин. — Это неприятный удар для Дина. Если команда Яна поднимет всю появившуюся информацию, то подготовка Дина сведется к нулю. Это очень неприятно. Если готовишь перед матчем какой-то определенный репертуар дебютный, то ты его придерживаешься», — цитирует Карякина ТАСС.